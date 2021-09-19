Yer: Üsküdar! Kurtarmak için seferber oldular

Olay, Salacak sahili, Kuşkonmaz Camii yakınlarında dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre çevrede bulunanlar denizde bir kadının çırpındığını görünce, kadına yardım etmek için harekete geçtiler. Bu sırada seyyar satıcılık yapan Umut Kiremit, kadını kurtarmak için düşünmeden kıyafetleri ile denize atladı. Bir başka esnafın da denize atlaması ile genç kadın önce kıyıya doğru yaklaştırıldı. Sahilde bekleyen çok sayıda vatandaş ise kadını denizden çıkardı.
Suriyeli olduğu öğrenilen kadın, olay yerine gelen ambulans ile Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, yaşanan olay çevredeki bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı.
"BİZ İNSANLIK GÖREVİMİZİ YAPTIK"
Olay sırasında hiç düşünmeden denize atlayarak kadını kurtaran Umut Kiremit, "Bir bayanı denizde gördük. Herhalde sorunlarından dolayı atlamış. Biz de insanlık görevimizi yaptık. Kadını kurtardık. Arkadaşımızla birlikte kadını denizden kaldırdık. Sonra kıyıdakiler yukarı çektiler. Bir hayli su yutmuş. Sonra ambulans geldi. Kadını hastaneye götürdüler" şeklinde konuştu.
Olayı gören Şükrü Kükrer ise, "Hanımefendi bir anda denize atladı. Yoldan geçen bir balıkçı ile esnaf bir arkadaş var, o da atladı. Elinden gelen müdahaleyi yaptılar, kurtardılar" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!