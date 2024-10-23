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        Haberler Bilgi Gündem Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvay hattı geliyor! Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvayı durakları, güzergahı, açılış tarihi

        Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvay hattı geliyor! Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvayı durakları

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar-Kadıköy-Maltepe'yi birbirine bağlayacak yeni tramvay hattı için çalışmalara başladı. ÇED başvurusu yapılan yeni hat, 21 kilometre uzunluğuna ve 33 durağa sahip olacak. Tramvay hattının inşası ile beraber Kadıköy Rıhtım Meydanının İETT durakları kaldırılacak. Peki, Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay hattı ne zaman açılacak, durakları neler olacak? İşte, detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 14:49 Güncelleme: 23.10.2024 - 14:49
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        • 1

          İBB Raylı Sistem Daire Başkanlığı, İstanbul’un Anadolu yakasındaki raylı sistem ağını tamamlayacak olan Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvay hattı için İstanbul Valiliğine ÇED başvurusunda bulundu. 33 duraklı yeni hatla beraber, Kadıköy rıhtımındaki İETT durakları kalkacak ve yerine tramvay hattı gelecek. Peki, Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay hattı ne zaman açılacak, durakları neler olacak? İşte, detaylar...

        • 2

          ÜSKÜDAR-KADIKÖY-MALTEPE TRAMVAY HATTI GÜZERGÂHI

          Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı, 21 kilometre uzunluğunda ve 33 duraktan oluşacak. Güzergahı ise şöyle;

          Üsküdar Meydan, Üsküdar Kaymakamlık, Zeynep Kamil, Karacaahmet, Numune Hastanesi, Haydarpaşa Teknik Lisesi, Rıhtım, Altıyol, Söğütlüçeşme, Ziverbey, Kuyubaşı, M.Ü Hastanesi, Çemenzar, Göztepe, Sahrayıcedit, Tüccarbaşı, Kazasker, Ayşekadın, Şenesenevler, Bostancı, Altıntepe, Küçükyalı, Adnan Kahveci, İdealtepe, Maltepe Kaymakamlık, Maltepe Beledyesi, Maltepe Meydan, Maltepe, Orhangazi, Cevizli, Tugay Yolu, Kır Sokak.

        • 3

          ÜSKÜDAR-KADIKÖY-MALTEPE TRAMVAY HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar-Kadıköy-Maltepe’yi birbirine bağlayacak olan yeni tramvay hattı için ÇED başvurusu yaptı. Gerekli izinler alınarak bu yıl içinde yapımına başlanacak olan hattın, 3 yılda tamamlanması ve 2027 yılında kamuya açılması öngörülüyor.

        • 4

          KADIKÖY RIHTIM MEYDANI'NDAKİ DURAKLAR KALKACAK

          Tramvay hattının geçeceği Kadıköy Rıhtım Meydanının İETT duraklarından arındırılacak ve güzergâh üzerindeki bazı ağaçlar taşınacak.

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