Üsküdar'da park halindeki cip ve otomobil alev alev yandı

Üsküdar'da park halindeki cipte başlayan yangın, önünde bir otomobile de sıçradı. DHA'nın haberine göre; itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, cip ve otomobil de hasar oluştu.

Yangın, saat 02.30 sıralarında Murat Reis Mahallesi Yeni Dersane Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde park halinde bulunan cip, bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Kısa sürede büyüyen alevler önünde park halinde bulunan otomobile de sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

"DEVRİYE ATAN POLİSLER FARKETTİ"

Otomobil sahibi Kerim Eraslan, "Biz uyuyorduk çevik kuvvet çok yakın olduğu için büyük ihtimalle devriye atan polisler fark etti. Polis megafonlarla mahalle sakinlerine seslendi. Bu şekilde duyduk, uyandık. Yani kundaklama mı normal bir yanma mı bilmiyoruz. Çok fazla araba olduğu için sokaklar da dar olduğu için bu arabalar yanıyor. Benim arabama da sıçramış oldu. Geçmiş olsun diyelim" dedi.