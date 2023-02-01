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USK Prag - Fenerbahçe Alagöz Holding: 66-73 (MAÇ SONUCU)

Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar EuroLeague'deki 12. maçında Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'ı deplasmanda 73-66 mağlup etti.

Giriş: 01.02.2023 - 00:32 | Güncelleme: ABONE OL
USK Prag - Fenerbahçe Alagöz Holding: 66-73 (MAÇ SONUCU)
AA

FIBA Kadınlar EuroLeague A Grubu 12. hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımını 73-66 yendi.

Başkent Prag'daki Kralovka Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 21-16 önde geçen ZVVZ USK Prag, devre arasına ise 38-33 üstünlükle girdi.

İkinci yarıya iyi savunma yaparak başlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, üçüncü çeyreğini 52-47 önde kapattığı karşılaşmayı 73-66 kazandı.

ZVVZ USK Prag'da 23 sayıyla oynayan Valeriane Vukosavljevic maçın; sarı-lacivertlilerde 18 sayı kaydeden Breanna Stewart ise takımının en skoreri oldu.

Fenerbahçe Alagöz Holding, grupta 10. galibiyetine ulaşarak liderliğini korudu. ZVVZ USK Prag ise 4. mağlubiyetini aldı.

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