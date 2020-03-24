Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, yaptıkları çalışmayı anlatan Meryem Uğuz (50),şunları söyledi:

“Sadece evde kalmakla yetinmeyip milletimiz adına daha faydalı şeyler yapmak gerekir diye düşündük. Babamın terzi olmasıyla göz aşinalığı ve el yatkınlığım olduğu için ve piyasada maske sıkıntısı olduğu ve çok yüksek fiyatlı olduğu için böyle bir şey yapabileceğimizi düşündüm."

'HERKES KENDİ OHAL'İNİ UYGULASIN'

Esnaf olan Şenol Uğuz (57) ise, "iş yerime gelen müşterilerin maske ve eldiven kullanmaları için sürekli uyarıda bulunuyorum. Ancak buna rağmen maske bulamıyoruz, bulsak da çok pahalı dediklerinden dolayı kumaş tel ve lastik bulup böyle bir şey yapma kararı aldık. Devletimiz herkes kendi OHAL'lerini kendileri oluştursun dedi bizde bu şekilde bir karar aldık. Şu ana kadar 3 bin adet ürettik üretime imkanlar dahilinde devam edeceğiz" diye konuştu.

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