Uşak'ta trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, A.O. (54) idaresindeki beyaz eşya yüklü kamyon, Çiftlik köyü mevkisinde arıza nedeniyle park halinde duran B.K'nin kullandığı (23) TIR ile yardım için duran N.Ö. (24) yönetimindeki TIR'a çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan TIR sürücüleri B.K. ve N.Ö, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. N.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan kaza nedeniyle kapanan yol, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu tekrar trafiğe açıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.