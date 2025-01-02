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        Haberler Gündem 3. Sayfa Uşak'ta yol kenarında cansız beden bulundu | Son dakika haberleri

        Uşak'ta yol kenarında cansız beden bulundu

        Uşak'ta yol kenarında bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Sağlık görevlileri, ölen kişinin başından sert bir cisimle yaralanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 01:22 Güncelleme: 02.01.2025 - 01:25
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        Yol kenarında cansız beden bulundu
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        Uşak'ta yol kenarında, başından sert bir cisimle yaralandığı tespit edilen bir erkeğe ait cansız beden bulundu.

        Merkeze bağlı Yapağılar köyü yakınlarında gece saatlerinde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; sağlık görevlileri, yerde yatan kişinin başından sert bir cisimle yaralandığını ve hayatını kaybettiğini belirledi.

        KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

        Cansız beden, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekiplerce yapılan parmak izi araştırmasında maktulün Barış Dedeoğlu (34) olduğu tespit edildi.

        Dedeoğlu'nun cenazesi, Konya'da yaşayan ailesinin teşhis etmesinin ardından kendilerine verildi.

        CİNAYET ZANLISININ YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay bölgesinde yapılan çalışmada şüphelinin A.Ç. (37) olduğu belirlendi. Zanlının yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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