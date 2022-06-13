Uşak'ta yağmur dereleri taşırdı, 100 kovan arı öldü

Uşak'ın Banaz ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle Büyükoturak köyü mevkisindeki Kozviran ve Kocakova derelerinde taşkın meydana geldi.
AA'nın haberine göre; bölgedeki Mustafa Şan, Mustafa Soyyiğit, Serhat Soyyiğit ve Şener Soyyiğit'e ait 250 kovan, dereden taşan suda zarar gördü. Suyun içerisinde kalan ve sürüklenen kovanlardaki arıların birçoğu ise öldü.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinden yaklaşık 6 yıldır arılarını bölgeye getirdiğini söyleyen Mustafa Şan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugüne kadar böyle bir olayla karşılaşmadıklarını söyledi.
Barakada oturdukları sırada bir anda yağmurun başladığını anlatan Şan, "Dışarıya arılarımızı bakmaya çıktığımızda kovanlarımızı suyun içinde gördük. Hemen muhtarı aradık. O bize kepçe ve traktör gönderdi. Biz de suyun önünü kesmeye çalıştık. Ama çok kuvvetli su geldiği için kovanlarımızı götürdü" dedi.
Bölgede 250 arı kovanı bulunduğunu belirten Şan, "Kurtarabildiğimizi kurtardık ama tahminlerimize göre en az 100 kovan arımız telef oldu. Kalan arılar da ne kadar zarar gördü bilmiyoruz" diye konuştu.
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