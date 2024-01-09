Uşak'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Uşak-Manisa kara yolunda ilerleyen S.A. (56) yönetimindeki hafif ticari araç, aynı yönde seyreden H.Ö'nün (52) kullandığı minibüse arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ve minibüsteki H.A. (52) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.