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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tonlarca mısırın altında kalan işçi yaşamını yitirdi

        Tonlarca mısırın altında kalan işçi yaşamını yitirdi

        Bir fabrikada tavuk yemi yapılmak üzere kullanılan 100 ton mısırın altında kalan işçi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 21:47 Güncelleme: 08.01.2024 - 21:47
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        Tonlarca mısırın altında kalan işçi yaşamını yitirdi
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        Bolu'da bir yem fabrikasının deposunda tonlarca mısırın altında kalan işçi Melih Akkaya (43), hayatını kaybetti. Olay, saat 15.00 sıralarında Yukarı Soku Mahallesi'ndeki tavuk yemi fabrikasında meydana geldi.

        Fabrikanın içinde tavuk yemi yapılmak üzere 100 ton mısırın bulunduğu depoya giren Akkaya'nın üzerine mısır yığınları devrildi. Akkaya, tonlarca mısırın altında kaldı.

        Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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        İşçiye ulaşmak için iş makineleriyle depodaki mısır boşaltıldı. Ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından Akkaya, ağır yaralı şekilde bulunduğu yerden çıkartıldı. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan Akkaya, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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