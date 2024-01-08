Pendik'te yağışın ardından okulun duvarı çöktü

Olay, 19.00 sıralarında Yayalar Mahallesi, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'nde meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı.

Yaşananları anlatan, İlhami B., "Bir ses geldi. İtfaiye arabası geçti. Geldik, baktık, duvar çökmüş. Önceden bir şey yoktu. Yağmur bugün çok fazla hızlı yağdı, ondan kaynaklı olabilir. Altında birinin kalıp kalmadığını bilmiyoruz duvarı kaldıracaklar durum belli olacak. İnşallah kimse yoktur altında" dedi.