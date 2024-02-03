Uşak'ta otomobil şarampole düştü, sürücü öldü
Uşak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede öldü
Uşak'ın Eşme ilçesinde şarampole düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yeşilkavak köyünden ilçe merkezine ilerleyen Ali Telli ( (47) yönetimindeki otomobil, Karadere mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla kaldırıldığı Eşme Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.