Uşak'ta otomobil şarampole düştü, sürücü öldü

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Uşak'ın Eşme ilçesinde şarampole düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yeşilkavak köyünden ilçe merkezine ilerleyen Ali Telli ( (47) yönetimindeki otomobil, Karadere mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla kaldırıldığı Eşme Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.