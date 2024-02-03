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        Haberler Gündem 3. Sayfa Uşak'ta otomobil şarampole düştü, sürücü öldü

        Uşak'ta otomobil şarampole düştü, sürücü öldü

        Uşak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 02:25 Güncelleme: 03.02.2024 - 02:25
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        Otomobil şarampole düştü, sürücü öldü
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        Uşak'ın Eşme ilçesinde şarampole düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Yeşilkavak köyünden ilçe merkezine ilerleyen Ali Telli ( (47) yönetimindeki otomobil, Karadere mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla kaldırıldığı Eşme Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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