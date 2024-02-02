Son dakika haberi Alev Alatlı hayatını kaybetti
Yazar Alev Alatlı, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Alatlı bir süredir tedavi görüyordu
Yazar Alev Alatlı, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bir süredir rahatsız olan Alatlı, "Yaseminler Tüter mi, Hâlâ?", "İşkenceci", "O.K Musti Türkiye Tamamdır", "Schrödinger'in Kedisi"nin de aralarında olduğu çok sayıda esere imza attı.
Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı 1986'da Tunus'ta sürgünde bulunan Yaser Arafat tarafından "Özgürlük Madalyası"yla onurlandırılan usta yazar, geçen yıl Anadolu Ajansına verdiği röportajda, "Çok şanslı bir insan olarak kendimi konumlandırırım. Bu şans önce bir asker kızı olarak başlar. Her zaman bir kısıtlı bütçe halinde hareket etmek zorunda olan bir ailenin çocuğu olmak önemli, memur çocuğu olarak devamlı olarak tayin edilirseniz, çok görüyorsunuz Türkiye'yi. Bu benim en büyük şansımdır. Özellikle Türkiye'nin doğusunda yaşamak, okula gitmek, oradaki sıkıntıları görmek büyük şanstı." ifadelerini kullanmıştı.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, X'ten yaptığı açıklamada, "Alev Hanımı kaybettik" dedi.
Bakan Koca şunları söyledi:
"Bir süredir tedavi altındaydı. Kendisini ziyarete gittiğimde, “Bu toprakları daha çok sevdirmeliyiz.” demişti. Bu sözünü aydınlarımıza, yöneticilere, ülkemizin bugününe, yarınlarına etki etme gücüne sahip herkese yönelik bir vasiyet olarak anlamıştım. Alev Alatlı, fikir ve sanat hayatımızın büyük isimlerindendi. 2014 yılında edebiyat dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü başta olmak üzere, pek çok ödülle onurlandırılmıştı. Hepimizin başı sağ olsun."
TAZİYE MESAJLARI
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Türk düşünce dünyasının cesur ve sağduyulu bilgelerinden Alev Alatlı hanımefendiye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, mütefekkir, yazar ve eğitimci Alev Alatlı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Zor zamanlarındaki cesaretini, haktan ve mazlumdan yana duruşunu hiçbir zaman unutmayacağız. Alev Alatlı, fikirleri ile hepimize ilham kaynağı olmuş, dilimize güç katmış, Türkiye ve dünya okumaları ile zihinlerimizi ve gönüllerimizi zenginleştirmiştir. 'Aslolan helalleşmek olmalıdır' demişti. Hakkımız helal olsun, başımız sağ olsun."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bilim ve edebiyat alanındaki çalışmaları, engin birikimi ve yaptığı öncü çalışmalarıyla hafızalarımıza kazınan Yazar ve Eğitimci Alev Alatlı Hanımefendi’ye Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve okurlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kültür, sanat ve edebiyat dünyamızın önemli isimlerinden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, yazar ve eğitimci Alev Alatlı’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Bir büyüğümüzü, ablamızı kaybettik. 80 yıllık yaşamına sığdırdığı birçok eseriyle fikir dünyamızı derinden etkileyen; ait olduğu aziz milletini, toprağını ve medeniyetini ilerilere taşıma gayreti ve münevver şahsiyetiyle çalışmalarını sürdüren Alev Alatlı ablamızın vefat haberini büyük bir teessürle öğrendim. Alev Alatlı’ya yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun inşallah.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Ülkemiz fikir ve edebiyatının çok müstesna bir ismini kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Düşünce dünyamızın önemli isimlerinden #AlevAlatlı'nın ışığı sönmeyecek, ardında bıraktığı eserleriyle insanımıza yol göstermeyi sürdürecektir. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin de sahibi olan ustaya Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Ülkemizin çok önemli bir değerini, Alev Alatlı Hocamızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, yazar ve eğitimci Alev Alatlı, entelektüel birikimi, bu topraklara olan sevgisi, medeniyet değerlerimize olan inancıyla fikir ve sanat hayatımızda çok önemli izler bıraktı. Ahirete irtihal eden Sayın Alev Alatlı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Cumhuriyet tarihimizin önemli yazar ve eğitimcilerinden Sn. Alev Alatlı’ya Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.
AK Parti İBB adayı Murat Kurum: Düşün ve edebiyat dünyamızın münevver ismi, ayakları bu topraklara basan, satırları Türkiye kokan bilge yazarımız Alev Alatlı’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Başımız sağolsun. Allah rahmet eylesin.
ALEV ALATLI PORTRESİ
"Yaseminler Tüter mi, Hâlâ?", "İşkenceci", "O.K Musti Türkiye Tamamdır" ve "Schrödinger'in Kedisi"nin de aralarında olduğu çok sayıda esere imza atan yazar Alev Alatlı, 79 yaşında tedavi gördüğü Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
İzmir'de 1944'te dünyaya gelen Alatlı, liseyi Japonya'nın başkenti Tokyo'da okudu.
Ekonomi ve istatistik üzerine lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesinde, yüksek lisansını ise ekonomi ve ekonometri alanında bursla gittiği ABD'deki Vanderbilt Üniversitesinde yaptı.
Felsefe üzerine de eğitim alan Alatlı, doktora çalışmalarını New Hampshire, Dartmouth College'de sürdürdü. İlahiyat, düşünce ve medeniyet tarihi üzerinde yoğunlaştı.
Alev Alatlı, 1974'te Türkiye'ye döndü ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğretim görevlisi, Ankara Devlet Planlama Teşkilatında kıdemli ekonomist olarak çalıştı. California Üniversitesi ile de ortak psiko-dilbilim çalışmaları yürüttü.
YASER ARAFAT TARAFINDAN "ÖZGÜRLÜK MADALYASI" İLE ONURLANDIRILDI
Cumhuriyet Gazetesi ile "Bizim English" adında bir dergi çıkaran Alatlı, daha sonra Türk Yazarlar Kooperatifinde (YAZKO) başkan yardımcısı olarak görev aldı.
Alatlı, 1985 ve 1986'da Edward Said'in "Haberlerin Ağında İslam" ve "Filistin'in Sorunu" kitaplarını çevirdi. Filistin davasını duyurmak üzere yaptığı çalışmalara karşılık Alatlı, 1986'da Tunus'ta sürgünde olan Yaser Arafat tarafından "Özgürlük Madalyası" ile onurlandırıldı.
Yaşamı boyunca birçok ödüle değer görülen usta yazar, 2006'da Rusya'da Mihail Aleksandroviç Şolohov 100. Yıl Edebiyat Ödülü'nü, 2014'te edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü aldı. Ayrıca 2012'de Bülent Ecevit Üniversitesi, 2017'de ise Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından fahri doktora payesi verildi.
Alatlı, 2005-2017 arasında Kapadokya Meslek Yüksekokulu mütevelli heyet başkanı olarak görev yaptı. 2017 yılı itibarıyla da Kapadokya Üniversitesi mütevelli heyet başkanı olarak görevini sürdürdü.
"BİZE YÖN VEREN METİNLER" ÇALIŞMASIYLA İSLAM DÜNYASINDA YAKLAŞIK ÜÇ BİN YILLIK BİR DÜŞÜNCE SERÜVENİNE IŞIK TUTTU
Usta yazar, ilk telif eseri "Aydın Despotizmi" ardından 1985'te "Yaseminler Tüter mi Hâlâ?"yı okurların beğenisine sundu. Eser, Türkiye Yazarlar Birliğinin 1987'de "Yılın En İyi Romanı" ödülünü kazandı.
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yayınlarından çıkan dört ciltlik "Batıya Yön Veren Metinler" ve iki ciltlik "Bize Yön Veren Metinler" başlıklı eserlerin derlenmesinde önemli rol üstlenen Alatlı, Türkiye'de ilk defa yapılan bu çalışma ile hem Batı'da hem de İslam dünyasında yaklaşık üç bin yıllık bir düşünce serüvenine ışık tuttu.
Alatlı, 2018'de yayımladığı "Ben Böyle Düşünüyorum Demekle Olmuyor!" eserinde de akıl yürütmenin ve muhakemenin kurallarına dikkat çekti.
Usta yazarın röportajlarından oluşan "Alev Alatlı ile Türkiye ve Dünya", gazete makalelerinin derlendiği "Şimdi Değilse, Ne Zaman?", "Hayır Diyebilmeli İnsan!", "Hatırla! Geçmişin Geleceğindir", "Yorumsuz" ve "Aklın Yolu da Bir Değildir" kitapları da bulunuyor.
Alev Alatlı'nın imza attığı eserler şunlar:
Roman: "Yaseminler Tüter mi Hâlâ", "İşkenceci", "Viva La Muerte / Yaşasın Ölüm", "Nuke Türkiye", "Valla Kurda Yedirdin Beni", "O.K. Musti Türkiye Tamamdır", "Kadere Karşı Koy A.Ş", "Schrödinger'in Kedisi Kabus", "Schrödinger'in Kedisi Rüya", "Aydınlanma Değil Merhamet", "Dünya Nöbeti", "Eyy Uhnem Eyy Uhnem", "Beyaz Türkler Küstüler"
Makale: "Şimdi Değilse Ne Zaman", "Hayır Diyebilmeli İnsan", "Hatırla Geçmişin Geleceğindir", "Yorumsuz", "Aklın Yolu da Bir Değildir", "Ben Böyle Düşünüyorum! Demekle Olmuyor"
Sohbet: "Safsata Kılavuzu Laf Ola Beri Gele", "Fesüphanallah!-Nasihatname 1", "Hafazanallah!-Nasihatname 2"
Eleştiri: "Aydın Despotizmi"
İnceleme: "Hollywood'u Kapattığım Gün", "Batı'ya Yön Veren Metinler", "Batı'ya Yön Veren Metinler II Rönesans", "Batı'ya Yön Veren Metinler 3", "Batı'ya Yön Veren Metinler 4", "Funda'nın Mutfak Rehberi"
Tercüme: Edward W. Said'in "Haberlerin Ağında İslam", "Filistin'in Sorunu", Tunuslu Hayreddin Paşa'nın "En Emin Yol 'Akvam ül-Mesalik'li Marifat Ahval el-Memalik"
Şiir: "Eylül 1998"