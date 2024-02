REKLAM advertisement1

Sinema dünyası usta oyuncu Carl Weathers için ağlıyor. 'Rocky', 'Predator' gibi filmlerle tanınan son olarak 'The Mandalorian' dizisinde rol alan usta oyuncu Carl Weathers 76 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, menajeri aracılığıyla bir açıklama yaparak Weathers'ın 1 Şubat'ta uykusunnda huzur içinde öldüğünü duyurdu: "Carl olağanüstü bir hayat yaşayan olağanüstü bir insandı. Sinemaya, televizyona, sanata ve spora yaptığı katkılarla silinmez bir iz bıraktı ve dünya çapında ve nesiller boyunca tanındı. Çok sevilen bir kardeş, baba, büyükbaba ve arkadaştı.”

Carl Weathers

REKLAM

İlk dört Rocky filminde Sylvester Stallone ile birlikte kamera karşısına geçen ve Rocky'nin rakibi Apollo Creed'i canlandıran Carl Weathers oyunculuğa 1960'larda kolej futbolu yıldızı olduktan ve 70'lerin başında profesyonel kariyeri sona erdikten sonra, küçük rollerle 'blaxploitation' filmleriyle başladı. Oyunculukla ilgili duyguların şu sözlerle ifade etmişti: "Dedikleri gibi böcek tarafından ısırıldım. Sahnede insanların güzel repliklere gülmesi ve sonunda alkışlaması; oldukça bulaşıcı. Bu böcek bir kez içinize girdiğinde ondan vazgeçmek oldukça zor.”

Rocky

Stallone ile oyanadığı Rocky'le çıkış yapan usta oyuncu bir boksörü canlandırmanın zorluklarını şöyle anlatmıştı: “Sette yumruk yemekten kaçmak zordu. Bazen kasıtlı olarak birbirimize saldırdığımız zamanlar oldu. Her zaman Sly'ye vurursam, bir yumruk atarsam canımın yanabileceğinden endişeleniyordum. Sanırım o da hemen hemen aynı durumdaydı."

Predator

1987 yılında bir başka aksiyon yıldızı Arnold Schwarzenegger'le 'Predator' filminde rol aldı. 1988'de belli bir hayran kitlesi edinen 'Action Jackson' filminde başrol oynadı. 1990'lı yıllarda ise 'Happy Gilmore'da Adam Sandler'la birlikte rol aldı ve Arrested Development'ta oyuncu koçu olarak yer aldı ve Oyuncak Hikayesi 4'te Combat Carl'ı seslendirdi.

Adam Sandler, Carl Weathers'ın ölümünün ardından X'te şunları yazdı: Gerçekten harika bir adam. Harika baba. Harika aktör. Harika bir atlet. Çok akıllı. Çok komik. Deli gibi sadık. Oğullarını her şeyden çok seviyordu. Ne adamdı!! Herkes onu severdi. Eşim ve ben onu her gördüğümüzde onunla harika anlar yaşadık. Ailesine sevgilerimle, Carl her zaman gerçek bir efsane olarak anılacak."