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        Haberler Magazin Ali Burak Ceylan, depremzedelere o köşkün kapısını açmış - Magazin haberleri

        Ali Burak Ceylan, depremzedelere köşkün kapısını açmış

        Oyuncu ve yapımcı Ali Burak Ceylan'ın, geçtiğimiz yıl Üsküdar'da düşen cüzdanını bulup kendisine getiren öğretmen Muhammed Irmak'a vefa borcunu en çok ihtiyaç duyulduğunda yardım eli uzatarak ödedi. Ceylan, arkadaşlarıyla bir olup Irmak'ın depremzede ailesi için köşk temin etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 14:20 Güncelleme: 02.02.2024 - 14:20
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        Vefa borcunu depremde ödedi
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        Öğretmen Muhammed Irmak, 26 Ocak 2023'te Üsküdar Meydanı'nda oyuncu Ali Burak Ceylan'ın cüzdanını buldu. Irmak, Ceylan'ın sahibi olduğu yapım şirketinin web sitesi üzerinden iletişime geçti. Ceylan, kendisine cüzdanını getiren Irmak'a bir hediye vermek istedi. Ancak Muhammed Irmak, teşekkür ederek hediyeyi kabul etmeyeceğini söyledi. Ali Burak Ceylan ise "Bir gün başın zora düşersen beni muhakkak ara" dedi. Yaşanan bu diyalogdan yaklaşık iki hafta sonra, 6 Şubat'ta aralarında Adıyaman'ın da olduğu 11 ili etkileyen depremler meydana geldi. Muhammed Irmak, ikinci derece akrabalarından 10 kişiyi kaybetti. Irmak'ın teyzeleri ve dayıları evsiz kaldı.

        Muhammed Irmak, kendisine "Bir gün başın zora düşersen beni muhakkak ara" diyen Ali Burak Ceylan'a ulaştı. Ceylan da dostlarıyla 4 aileye yuva olacak Suadiye'de bir arkadaşına ait olan pembe bir köşkü tadilata soktu. Ceylan ve arkadaşları, daha sonra depremzedelerin pek çok ihtiyacını karşılayacak ürünleri de aldı. 4 aile yaklaşık 20 kişi zorlu günleri burada atlatmaya çalıştı.

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        "4 AİLENİN ELİNDEN TUTTU"

        Muhammed Irmak; "Adıyaman'da öğretmenim. Yarı yıl tatili için ailemin yanına İstanbul'a gelmiştim. Akşam saatlerinde Üsküdar'da bir cüzdan buldum. İnternetten araştırdığım cüzdanın sahibinin ünlü oyuncu bir olduğunu öğrendim. Sosyal medyadan ulaşamadım. Sonra sahibi olduğu yapım şirketinin web sitesi üzerinden telefonuna ulaştım. Kendisi hediye vermek istedi ama kabul etmedim. 'Bir gün dara düşersen ara beni' dedi. Yaşananlardan sonra 5 Şubat'ta Adıyaman'a döndüm. 12 saat sonra deprem oldu. Benim evim yıkılmadı ama akrabalarımdan göçük kalanlar ve hayatını kaybedenler oldu. 10 akrabam vefat etti. Teyzelerim ve dayılarım evsiz kaldı. Sonrasında Ali Burak Ağabey'i aradım. Sağ olsun bize yardımcı oldu. 4 ailenin, yaklaşık 20 kişinin elinden tuttu. Bebek mamasından ve bezine kadar aldılar. Artık yavaş yavaş düzenini kurup evden ayrılanlar oluyor" dedi.

        "DUA EDENİ DE YARDIM ETTİ, KOLTUK YOLLAYANI DA..."

        Ali Burak Ceylan ise konuyla ilgili şunları söyledi; Filmimin galasından çıktığım akşam cüzdanımı düşürmüşüm. Muhammed kardeşimiz de cüzdanımı bulmuş. O dönemde yapım şirketinin web sayfasını yaptırıyorum. Siteyi tasarlayan yanlışlıkla telefonumu da eklemiş. Muhammed de web sitesinden telefonuma ulaşmış. Beni aradığın da şaşırmıştım; 'telefonumu nereden buldun' diye. İşte bizim yanlış dediğimiz bazı şeyler bazen böyle hayırlı işlerin gerçekleşmesine neden oluyor. Sadece ben değil, onlarca hayırseverle bir olup o köşkü tadilata soktuk. Dua edeni de yardım etti, koltuk yollayanı da... Ben sadece organizasyonu yapan ve görünen yüzü oldum.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ali Burak Ceylan
        #Muhammed Irmak

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