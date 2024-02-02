Arturo Vidal'e görkemli karşılama: Vidal, helikopter ile geldi, ata bindi, kılıç kuşandı!
Colo-Colo, 17 yıl sonra takıma dönen Şilili futbolcu Arturo Vidal'ya görkemli karşılaşma yaptı. Stada helikopter ile gelen Vidal ata bindi, kılıç kuşandı
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Kariyeri boyunca Bundesliga, Serie A ve La Liga’da forma giyen deneyimli futbolcu Arturo Vidal, futbola başladığı Colo-Colo kulübüne transfer oldu.
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Şili ekibi, Brezilya temsilcisi Athletico Paranaense'den ayrılmasının ardından 17 yıl sonra altyapısından yetiştiği takıma dönen Vidal için görkemli bir karşılama hazırladı.
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Vidal Monumental David Arellano Stadyumu’na düzenlenen törene helikopter geldi ve sahaya iniş yaptı. Tecrübeli futbolcu, karşılaşma töreninde ata binerek ve kılıç kuşanarak taraftarları selamladı.
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Böyle bir karşılamanın kendisi için de sürpriz olduğunu dile getiren Arturo Vidal, stadyumun tamamen dolu olması sebebiyle heyecanlı olduğunu ve taraftarların sevgisini hissettiğini söyledi.
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Kendisinin de halktan geldiğini vurgulayan Vidal, Colo Colo taraftarının dünyanın en iyisi olduğunu da ifade etti.
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686 MAÇTA 111 GOL, 83 ASİST
Şili Ligi, Bundesliga, Serie A, LaLiga ve Brezilya Serie A’da futbol oynayan Arturo Vidal, kariyeri boyunca toplam 686 karşılaşmada görev aldı.
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Söz konusu müsabakalarda 111 gol atan 36 yaşındaki orta saha oyuncusu, 83 de asist yaptı.
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Vidal’in kariyerinde 5 Serie A, 3 Bundesliga, 1 La Liga ve 1 Libartadores şampiyonluğu bulunuyor.
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Şili Milli Takımı’yla da 142 mücadeleye çıkan Vidal, burada da 34 gol kaydetti.
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