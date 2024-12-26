Uşak'ta oğlu tarafından darp edilen baba öldü

Uşak'ta oğlu tarafından darp edilen baba, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aybey Mahallesi İkinci Yürek Sokak'ta Remzi Deniz (23) ile babası Engin Deniz (58) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Remzi Deniz, babasını sopayla darp etti.

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AĞIR YARALANAN BABA KURTARILAMADI

AA'nın haberine göre; komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Engin Deniz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİ OĞUL YAKALANDI Şüpheli Remzi Deniz, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.