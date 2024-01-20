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        Haberler Gündem 3. Sayfa Uşak'ta işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

        Uşak'ta işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

        Uşak'ta işçi servisi ile çarpışan otomobil tarlaya devrildi. Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 00:19 Güncelleme: 20.01.2024 - 00:19
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        İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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        Uşak'ta işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü işçi 7 kişi yaralandı.

        Sivaslı-Uşak karayolunda ilerleyen M.K. (40) yönetimindeki midibüs, Cezaevi Kavşağı'ndan dönüş yapmak isteyen A.Ş. (60) idaresindeki otomobille çarpıştı. AA'nın haberine göre; çarpışmanın etkisiyle otomobil tarlaya devrildi.

        7 KİŞİ YARALANDI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkartılan A.Ş, B.Y, (19), A.T.Y. (23) ve S.B. (49) ile midibüsteki işçilerden D.K. (58), F.K. (40) ve E.D. (22) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        TRAFİK BİR SÜRE TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

        Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardımdan normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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