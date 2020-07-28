Selçuk Tuğran idaresindeki 64 NR 520 plakalı tır, Uşak'ın Sivaslı ilçesindeki Kızılcasöğüt beldesi yakınında Hikmet Baştuğ'un (52) kullandığı 64 FL 842 plakalı tırla çarpıştıktan sonra yol kenarındaki tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücülerden Baştuğ'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan ve Sivaslı Devlet Hastanesine kaldırılan Tuğran'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.