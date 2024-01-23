Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Uşak'ta bir otomobilde 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Güncel haberler

        Uşak'ta bir otomobilde 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Uşak'ta bir otomobilde yapılan aramada 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 18:34 Güncelleme: 23.01.2024 - 20:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilde 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Uşak kara yolundaki polis denetim noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada, 100 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ele geçirildi.

        Sürücü D.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #uşak
        #uşak haber
        #yerel haber
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Emekli Sandığı için zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekli Sandığı için zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Süper Lig'de 21. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 21. haftanın panoraması!
        Cezaevinden firar edip ailesinin evini yaktı
        Cezaevinden firar edip ailesinin evini yaktı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        DSÖ'den kızamık uyarısı! Vakalar 30 kat arttı
        DSÖ'den kızamık uyarısı! Vakalar 30 kat arttı
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Yaşlı kadın boynu kırılmış halde bulundu!
        Yaşlı kadın boynu kırılmış halde bulundu!
        ABD'de başarı ödülü aldı
        ABD'de başarı ödülü aldı
        Drift yapan sürücünün ehliyeti iptal edildi
        Drift yapan sürücünün ehliyeti iptal edildi
        Oscar adayları açıklandı
        Oscar adayları açıklandı
        Bakan Özhaseki'den 10 il için 'kar' uyarısı!
        Bakan Özhaseki'den 10 il için 'kar' uyarısı!
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        14 ve 11 yaşındalar... Polis 2 kardeşi arıyor!
        14 ve 11 yaşındalar... Polis 2 kardeşi arıyor!
        Gündem orta saha! İşte adaylar...
        Gündem orta saha! İşte adaylar...
        Dev teklifi reddetti!
        Dev teklifi reddetti!
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Oğlunu kaybetti
        Oğlunu kaybetti
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        Bu sefer mazereti yok
        Bu sefer mazereti yok
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Habertürk Anasayfa