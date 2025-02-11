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        Haberler Gündem Güncel Uşak'ta 17 işçi karbonmonoksitten zehirlendi | Son dakika haberleri

        Uşak'ta 17 işçi karbonmonoksitten zehirlendi

        Uşak'ta tekstil fabrikasında çalışan 17 işçi karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altındaki 1 işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 01:03 Güncelleme: 11.02.2025 - 01:04
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        Uşak'ta 17 işçi karbonmonoksitten zehirlendi
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        Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasının dokuma bölümünde çalışan işçilerin bazılarında baş dönmesi, bulantı ve kusma belirtileri görülmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.

        Fabrikaya 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; belirtilerin görüldüğü 17 işçi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan işçilerden G.K'nin (30) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Fabrikada yapılan ölçümlerde karbonmonoksit gazının 115-150 ppm arasında değer ölçülmüştür." ifadelerine yer verildi.

        Bu arada fabrikada tedbir amaçlı üretime ara verildi.

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        #uşak
        #Son dakika haberler
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