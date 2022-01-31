Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Sırp stoper Uros Spajic'i transfer ettiğini duyurdu. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son olarak Rusya Premier Ligi ekiplerinden FK Krasnodar’da forma giyen defans oyuncusu Uros Spajic, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."