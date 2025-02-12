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        Haberler Dünya Ortadoğu Ürdün'den Gazze için "Arap-Mısır-Filistin planı" açıklaması | Dış Haberler

        Ürdün'den Gazze için "Arap-Mısır-Filistin planı" açıklaması

        Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Filistinlileri yerinden etmeden Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına yönelik Arap-Mısır-Filistin planı olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 06:40 Güncelleme: 12.02.2025 - 06:40
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        Ürdün'den Gazze için "Arap-Mısır-Filistin planı" açıklaması
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        Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Ürdün devlet televizyon kanalı Al-Mamlaka TV'ye verdiği röportajda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Gazze Şeridi'ne yardım göndermeye devam edilmesi ve ateşkesin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Safedi, Gazze Şeridi'nin Filistinlileri yerinden etmeden yeniden inşasına yönelik Arap-Mısır-Filistin planı olduğunu belirtti.

        AA'nın aktardığı habere göre; ülkesinin çıkarlarının, "Ürdün'ün Ürdünlülere, Filistin'in de Filistinlilere ait" olduğu gerçeğine dayandığını dile getiren Safedi, Kral 2. Abdullah'ın, ABD Başkanı Donald Trump'a "pratik fikirler" sunduğunu söyledi.

        Kral Abdullah'ın, Filistin devletinin Filistin topraklarında kurulmasının bölgede güvenlik ve istikrarın tek yolu olduğunu vurguladığını aktaran Safedi, ABD Başkanı Trump'ın da Ürdün'ün bölgedeki istikrarı desteklemede oynadığı önemli rolü vurguladığına işaret etti.

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        Bu anı bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için kullanmak üzere yoğun Arap koordinasyonuyla çalıştıklarını dile getiren Safedi, Kral Abdullah'ın, Ürdün'ün Filistinlilerin kendi topraklarına göç etmesine izin vermeyeceğini açıkça teyit ettiğine dikkati çekti.

        Bakan Safedi, Katar'ın Al Jazeera televizyonuna verdiği röportajda da "Önceliğimiz Ürdün'ü ve Ürdünlüleri korumaktır ve Trump ile diyaloğumuzu bu temelden başlattık." diye konuştu.

        Arap koordinasyonunun Trump'ın planına alternatif sunabilecek ve Gazze'deki insani felaketi sona erdirebilecek kapasitede olduğunu vurgulayan Safedi, Arap koordinasyonunun yoğun bir şekilde devam ettiğini ve Trump'ın planına karşı Filistinlileri Gazze'de kendi topraklarında tutacak alternatif ve kabul edilebilir bir plan sunabileceklerini söyledi.

        "Bizim vizyonumuz var, Trump'ın da vizyonu var ve Gazze'yi halkını yerinden etmeden yeniden inşa etmenin mümkün olduğuna inanıyoruz." diyen Safedi, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

        "Trump'a 'Filistin Filistinlilerin, Ürdün de Ürdünlülerindir' dedik. Trump'a, adil ve kapsamlı bir barış için çalışma ve Filistinlileri yerinden etmeme yönündeki tutumumuzu sunduk."

        Ürdün Kralı 2. Abdullah, dün ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine dair yaptığı değerlendirmede, "Ürdün'ün, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin yerlerinden edilmesine karşı kararlı tutumunu yineledim." ifadesini kullanmıştı.

        ABD Başkanı Trump, Ürdün Kralı Abdullah ile görüşmesinde "Gazze'yi devralacaklarını ve buranın ABD'nin yetkisinde olacağını" ifade etmiş, Abdullah ise başta Mısır ve Suudi Arabistan olmak üzere Arap ülkelerinin bir araya gelerek sürece ilişkin görüşmeler yapacaklarını ve bu görüşmelerin sonucunun beklenmesi gerektiğini söylemişti.

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        #haberler
        #ürdün
        #gazze
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