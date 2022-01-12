"İnsanın çocuğuna temas edememesi daha zor"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Show TV'nin sevilen dizisi 'Üç Kuruş'ta 'Kartal' karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Hastalığı atlatan ve karantina sürecini tamamlayan Kaygılaroğlu, önceki akşam Etiler'de objektiflere yansıdı.

"İNSANIN ÇOCUĞUNA TEMAS EDEMEMESİ DAHA ZOR"

Koronavirüsü hafif atlattığını söyleyen Kaygılaroğlu, "Bol bol dinlendim. İlk bir-iki gün dışında zorlandığımı söyleyemem. Umarım kimse yakalanmaz. İnsanın çocuğuna temas dahi edemiyor olması daha zor bir durum aslında." şeklinde konuştu.

"DİZİMİZ BEĞENİLDİ"

2022 yılından hiçbir beklentisi olmadığını da dile getiren oyuncu, "Sete tekrar çıkmaya başladık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dizimiz beğenildi. Sokaktan aldığımız tepkiler dahi bunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"SANA ÇOK SARILMAK İSTERDİM"

Karantinada olan 34 yaşındaki oyuncuyu, eski eşi Melis İşiten ve kızı Ada, ziyarete gitmişti.

Babasını bir süredir göremeyen küçük kız, daha fazla dayanamamış ve babasının kapısına dayanmıştı. Uraz Kaygılaroğlu, 5 yaşındaki kızını görünce duygusal anlar yaşamıştı. "Sana çok sarılmak isterdim." diyen Kaygılaroğlu, Ada ile uzaktan sohbet etmişti.

"A VİTAMİNİ"

Oyuncu, eski eşi Melis İşiten'in çektiği videoyu sosyal medya hesabından "A vitamini." notuyla yayınlamıştı.

Uraz Kaygılaroğlu'nun gönderisine; Merve Dizdar, Ayşecan Tatari ve Tarık Mengüç gibi ünlü isimler de "Geçmiş olsun." dileklerini iletmişti.