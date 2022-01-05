Baba-kızın duygulandıran buluşması

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Show TV'nin sevilen dizisi 'Üç Kuruş'ta 'Kartal' karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Hastalığı hafif geçiren Kaygılaroğlu, bir süredir kendini evinde izole ediyor.

Karantinada olan 34 yaşındaki oyuncuyu, eski eşi Melis İşiten ve kızı Ada, ziyarete gitti.

"SANA ÇOK SARILMAK İSTERDİM"

Babasını bir süredir göremeyen küçük kız, daha fazla dayanamadı ve babasının kapısına dayandı. Uraz Kaygılaroğlu, 5 yaşındaki kızını görünce duygusal anlar yaşadı. "Sana çok sarılmak isterdim." diyen Kaygılaroğlu, Ada ile uzaktan sohbet etti.

"A VİTAMİNİ"

Eski eşi Melis İşiten'in çektiği videoyu sosyal medya hesabından "A vitamini." notuyla yayınladı.

Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Uraz Kaygılaroğlu'nun gönderisine; Merve Dizdar, Ayşecan Tatari ve Tarık Mengüç gibi ünlü isimler de "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.