"Her şey güzel gidiyor"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz akşam Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Kaygılaroğlu, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

Show TV'nin sevilen dizisi 'Üç Kuruş'ta 'Kartal' karakterini canlandıran ve rolü için saçlarını sarıya boyatan 34 yaşındaki oyuncu, "Çekimler güzel gidiyor her şey yolunda. Sette de güzel geçiyor." dedi.