Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz gün katıldığı bir markanın davetinde basın mensupları ile bir araya geldi. Kaygılaroğlu, muhabirlerin, kendi kişisel bakımı için neler yaptığının sorulması üzerine şu şekilde cevap verdi:
Hijyen, bakım herkes için önemlidir diye düşünüyorum. Kalabalık büyük bir şehirde yaşıyoruz. Kendimize, hijyenimize dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda herkesin, kadın-erkek fark etmeksizin herkesin hassasiyet göstermesi gerektiğini ve bakım ürünlerinin önemli olduğunu düşünüyorum.
"EVDE OLMAK GÜZEL BİR HİSTİ"
Pandemi sürecinde evde neler yaptığından bahseden Oyuncu, "Herkes gibi ben de evimde oturdum. Güzel bir histi aslında bakarsanız. Çok da kötü geçmedi. Tabii ki hastalık, ölümler bunları bir kenara bırakabilirsek, hani evde olma hissi, dinlenme, durma tabii herkesin aynı durumda olduğu, dünyadaki herkesin birbiri ile empati kurduğu enteresan, özel bir durumdu. Herkes içinden alacağını almıştır diye düşünüyorum" dedi.
Uraz Kaygılaroğlu, yaz tatilinde ailesinin yanına gittiğini belirterek bayramı da Melis İşiten ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ada ile geçirdiğini söyledi.
"EVLADIMI ÇOK SEVİYORUM"
Kaygılaroğlu, gazetecilerin "Kızınız ile ilişkiniz çok seviliyor, yorumlarda hep 'Uraz Kaygılaroğlu, sen muhteşem bir babasın' diye bahsediliyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, şu şekilde yanıt verdi:
Neye göre abi, kim muhteşem baba değil ki? Tabii bu işin latifesi. Sağ olsunlar ben de her baba gibi evladımı çok seviyorum, aramızda da güzel bir ilişki var. Instagram da benim hayatımın olduğu yer olduğu için onu da orada görünce mutlu oluyor, seviyor insanlar herhalde ilişkimizi ne diyeyim, eyvallah.
Son olarak aşk hayatıyla ilgili sorular sorulması üzerine oyuncu, "Başka bir şey için buradayız bugün. Çok teşekkür ederim" dedi.
Uraz Kaygılaroğlu, daha sonra arkadaşları ve basın mensupları için mangal yaptı.
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