Uraz Kaygılaroğlu: 2024 güzel bir yıldı

Uraz kaygılaroğlu; nisan ayında sevgilisi Sayna Soleimanpour'un sergisi için verdiği sıra dışı pozlardan dolayı hem sosyal medyada hem de meslektaşları tarafından bir hayli linçlendi. Kaygılaroğlu, buna rağmen; 2024'ü kendisi için güzel bir yıl olduğunu belirterek; "2024 güzel bir yıldı" şeklinde bir yorumda bulundu.

Fotoğraflar: Instagram