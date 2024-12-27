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        Haberler Magazin Uraz Kaygılaroğlu: 2024 güzel bir yıldı - Magazin haberleri

        Uraz Kaygılaroğlu: 2024 güzel bir yıldı

        Uraz Kaygılaroğlu, 2024'teki en özel anlarını sosyal medyada paylaştı. Kaygılaroğlu, sevgilisi Sayna Soleimanpour'un sergisi için verdiği sıra dışı pozlardan dolayı linçlenmesine rağmen; "2024 güzel bir yıldı" şeklinde yorumladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 11:25 Güncelleme: 27.12.2024 - 11:25
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          2025’e sayılı günler kala, ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından geride kalan yılın özetini paylaşmaya devam ediyor.

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          Bu isimler arasında Uraz Kaygılaroğlu da yer aldı.

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          Uraz Kaygılaroğlu, 2024'ün kendisi için unutulmaz anlarını takipçileriyle paylaşarak yılın bir değerlendirmesini yaptı.

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          Paylaşımında tatillerinden, kızı Ada ile geçirdiği özel anlardan, dizi setinden karelere ve arkadaşlarıyla birlikte olduğu samimi anlara yer verdi. Ayrıca sahne performanslarını içeren videolarını da ekledi.

        • 5

          Uraz kaygılaroğlu; nisan ayında sevgilisi Sayna Soleimanpour'un sergisi için verdiği sıra dışı pozlardan dolayı hem sosyal medyada hem de meslektaşları tarafından bir hayli linçlendi. Kaygılaroğlu, buna rağmen; 2024'ü kendisi için güzel bir yıl olduğunu belirterek; "2024 güzel bir yıldı" şeklinde bir yorumda bulundu.

          Fotoğraflar: Instagram

        Özür diledi
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