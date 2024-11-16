Urartu Kalesi'ndeki kazılarda yeni buluntular ortaya çıkarıldı

Önceki yıllarda yapılan kazılar sırasında ortaya çıkarılan salonla bağlantılı mimari yapılardaki kazılarda, ok uçları, tekstilde kullanılan ağırşak ile Asur İmparatorluğu'ndan ithal edildiği değerlendirilen alabasterden (süs eşyası ve heykel yapımında kullanılan ince pürüzlü bir tür kireç taşı) yapılmış ve iki yüzünde figürler bulunan düğme şeklindeki bir mühre rastlanıldı.