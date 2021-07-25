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Unutulmaz yol filmleri

Birçok kişinin bayram tatilinden sonra eve döndüğü şu günlerde biz de yol filmlerini hatırladık. Habertürk sinema yazarı Mehmet Açar farklı dönemlerde çekilmiş farklı türlerdeki 12 yol filmi klasiğini seçti.

25.07.2021 - 00:11 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT

  • BİR GECEDE OLDU (1934)
    (It Happened One Night)

    İstemediği evlilikten kaçan şımarık zengin kızıyla (Claudette Colbert) haber peşinde koşan işsiz muhabirin (Clark Gable) yolculuk öyküsü, bugün birçok sinema tarihçisi tarafından “romantik komedi türünün öncüsü” olarak kabul ediliyor. Çatışma ve zıtlaşmadan doğan durum komedisinin romantik aşk hikâyesine zemin hazırlaması tam da bu filmle başladı. Capra gibi büyük bir ustanın elinden çıkan “Bir Gecede Oldu”, bugün en az kendisi kadar ünlü sahneleriyle de hatırlanıyor. Claudette Colbert'in eteğini sıyırarak otostop yapması ve çiftin geceyi geçirdikleri yerlerde aralarına perde çekmeleri, daha sonra belki de yüzlerce filmde kullanıldı. Aradan geçen onca seneye rağmen hâlâ aynı ilgiyle seyredilen bir film.

  • EASY RIDER (1969)

    Bir yol filmi klasiği olmasının yanı sıra 1968 ruhunu ve onun “derin Amerika'daki” yansımalarını en iyi anlatan filmlerden biri olarak kabul edilir. İki genç hippi, Güney California'da sattıkları esrardan kazandıkları parayla motorsikletleriyle yola çıkarlar... Kıyıdaki şehirlerden uzaklaşıp kıtanın içlerine doğru yol aldıkça bağnazlık ve tutuculuğun giderek daha da arttığını görürler. Gittikleri yerlerde özgür ruhlu insanlarla da tanışırlar ama çoğunluk, hippilere ve 1968 ruhuna karşı öfke doludur... 1960'ların ünlü oyuncularından Dennis Hopper, yazıp yönettiği bu ilk filmde başrolü Peter Fonda ile paylaşıyor...

  • DUEL (1971)

    Satış uzmanı David (Dennis Weaver), otomobiliyle çıktığı iş yolculuğu sırasında ıssız çöl yolunda önüne çıkan tankeri sollar. Onun için sıradan bir sollamadır bu… Ama arkasındaki kamyon sürücüsü için öyle değildir. David, karşısına canı sıkılan ve oyun isteyen birinin çıktığını düşünür önce ama bir süre sonra işin rengi değişir; aralarındaki kaçıp kovalamaca bir ölüm kalım oyununa dönüşür. Richard Matheson’un kendi kısa öyküsünden senaryo haline getirdiği ‘Duel’, Steven Spielberg tarafından bir televizyon filmi olarak çekilir. Ama ulaştığı başarı üzerine ek çekimlerle 90 dakikalık bir sinema filmine dönüştürülür ve ABD dışında birçok ülkede gösterime girer. Sayısız filme esin veren ve popüler kültürde derin iz bırakan ‘Duel’ bugün bir klasik olarak kabul ediliyor.

  • ZAMANIN AKIŞINDA (1976)
    (Im Lauf der Zeit – Kings of Road)

    Evliliği sona eren mutsuz bir adam (Hanns Zischler), taşradaki sinema salonlarını dolaşan bir projeksiyon makinesi tamircisine (Rüdiger Vogler) eşlik eder. İki adam çok konuşmadan ağırlıklı olarak Batı ve Doğu Almanya’yı ayıran sınır bölgesinde yolculuk eder; çevrelerini ve birbirlerini gözlemlerler. Bu arada biz de onların gerçek sorunlarının ne olduğunu düşünürüz. Hüzünlü bir atmosferde geçen, hem kadınlarla ne yapacağını hem de onlarsız mutlu olmayı bilmeyen erkekler üzerine, Alman yönetmen Wim Wenders’in imzasını taşıyan 175 dakikalık siyah beyaz bir klasik…

  • ÇILGIN (1977)
    (Smokey and the Bandit)

    1970'li yılların en popüler Amerikan filmlerinden biri... İki devam filminin yanı sıra öyküsü ve tarzıyla daha sonra birçok başka filme de esin kaynağı oldu. Çılgın ve matrak bir kaçıp kovalamaca hikâyesiyle romantik komediyi birleştiren filmde, Reynolds Güneyli kamyon şoförü Bandit'i canlandırır. O ve arkadaşı Cledus, bir kamyon dolusu birayı en kısa sürede teslim etmek üzere yola çıkarlar. Yolda, düğünden kaçan bir gelini (Sally Field) de yanlarına alırlar. Ancak damadın babası bir şeriftir ve kaçak gelinini yakalamaya kararlıdır. Takip sahneleriyle öne çıkan, Hal Needham’ın yönettiği bir aksiyon ve yol filmi.

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