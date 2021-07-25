Unutulmaz yol filmleri

YAĞMUR ADAM (1988)

(Rain Man)



1980’li yılların para ve kariyer düşkünü hırslı yuppie’lerinden biri olan Charlie Babbitt (Tom Cruise) yıllardır görmediği babasının, mirasının önemli bir bölümünü abisi Raymond’a (Dustin Hoffman) bıraktığını öğrendiğinde çok öfkelenir. O güne kadar varlığının farkında dahi olmadığı abisini görmek için bakım evine gittiğinde onun özel biri olduğunu öğrenir. Başlangıçta tek hedefi mirastan payını almaktır ama birlikte çıktığı yolculuk boyunca birçok şey keşfedecek, çocukluğunun Yağmur Adam’ıyla yeniden tanışacaktır. Her ikisi için de zor yolculuktur. Charlie, otistik Raymond'a nasıl ulaşması gerektiğini bilemez. Onunla iletişim kurmakta zorlanır. Raymond, dışarıdan bakıldığında sayılardan, hesaplamalardan oluşan kendi dünyasında yaşar. Charlie'ye karşı kayıtsız gibi görünür. Ama hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Kardeş sevgisi her ikisi için de çok önemlidir... 80’lerin en popüler ve duygusal filmlerinden biri olan “Yağmur Adam”, 8 dalda aday olduğu Oscar ödüllerini, en iyi film, yönetmen, senaryo ve erkek oyuncu dallarında kazanmıştı.