Ligde Fenerbahçe şampiyon olurken, Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, sarı-lacivertlileri 5-1 mağlup etti. Anelka, kendisinden bekleneni tam olarak veremese de Kadıköy'de geçirdiği bir buçuk sezonda takımı için önemli bir isim oldu. Giderken de Fenerbahçe'ye para kazandırdı. Galatasaray'da sadece yarım sezon kalan FerraRibery lakaplı oyuncu ise 100 bin Dolar’lık alacağını tahsil edemeyince sözleşmesini tek taraflı fesh etti ve Marsilya’ya bedava imza attı. Sonrasını biliyorsunuz...