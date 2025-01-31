Unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor

Bursa Belediyesi'nin ulaşım şirketi BURULAŞ, toplu taşıma araçlarında unutulan eşyaları Osmangazi Metro İstasyonu'nda bulunan Kayıp Eşya Bürosu'nda muhafaza ediyor.

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Unutulan eşyalar arasında işitme cihazları, scooter, koltuk değnekleri, baston, resim tuvalleri, anahtarlıklar, kolyeler, saatler, cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve halı gibi birçok eşya bulunuyor.

BURULUŞ'a bağlı tüm ulaşım araçlarında bulunan eşyaların Osmangazi Metro İstasyonu'ndaki Kayıp Eşya Bürosu'nda toplanarak muhafaza altına alındığını belirten Raylı Sistemler İstasyonlar Şefi Şerife Sibel Deniz, "Kayıp Eşya Büromuz'da eşyaların güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini ve sahiplerine teslim edilmesini sağlıyoruz. Eşyalarını kaybeden vatandaşların Kayıp Eşya Bürosu'na bizzat başvurması veya 452 52 44 nolu telefondan bize ulaşması gerekiyor. Ayrıca web sitemizdeki kayıp eşya formunu doldurarak da bize ulaşabilirler. Eşyalarını bulanlar memnun ayrılıyor. Eşyasını kaybedenler ‘bulunmaz’ diyerek vazgeçmesinler. Mutlaka Kayıp Eşya Bürosu'na başvursunlar" dedi.