Ununoktiyum nedir, nerelerde kullanılır? Ununoktiyum kullanım alanları, özellikleri ve simgesi
İlk olarak 2002'de, Dubna, Rusya'da bulunan Ortak Nükleer Araştırma Enstitüsünde sentezlenen elemente ununoktiyum geçici adı verilmiştir. Adını Rus nükleer fizikçi Yuri Oganessian'den almaktadır. Oganesson, periyodik tablodaki sıralamanın en sonunda yer alır. Ununoktiyum nedir, nerelerde kullanılır? Ununoktiyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.
Keşfedilen son süper ağır elementlerden biri olan element, sentetik ve oldukça radyoaktif bir yapıdadır. Keşfedilen elementler arasında en büyük atom numarası ve kütlesine sahiptir. Günümüze kadar sadece 3 veya 4 atomu sentezlenebilen elementin özellikleri tahminlerden ibarettir. Ununoktiyum nedir? Nerelerde kullanılır? Ununoktiyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.
Ununoktiyum Nedir?
Ununoktiyum yani oganesson, 18. gruptaki soy gazlar arasında tek sentetik elementtir. Grubundaki diğer elementler; helyum, neon, argon, kripton, ksenon ve radondur. Bu elementlerin tamamı soy gazken, oganessonun katı olduğu öngörülmektedir. Normal basınç ve sıcaklık altında gaz olma ihtimalinin düşük olduğu tahmin ediliyor. Diğer soy gazlar gibi tek atomlu bir soy gaz olsa bile gaz haldeki en yoğun element olması bekleniyor. Asal gaz grubunda diğer elementlerden çok daha reaktif olabileceği düşünülmektedir. Periyodik tabloda hemen üstünde bulunan radona benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bulunduğu tahmin ediliyor ancak radondan daha reaktif olması bekleniyor. Şu ana kadar herhangi bir oganesson bileşiği sentezlenememiştir.
Ununoktiyum Nerelerde Kullanılır?
Şimdiye kadar sadece birkaç oganesson atomu üretildiğinden, şu anda temel bilimsel araştırma dışında hiçbir kullanım alanına sahip değildir.
Ununoktiyum Simgesi
Elementin “Og” harfleriyle ifade edilmektedir. Laboratuvar ortamında kaliforniyum atomlarının kalsiyum iyonları ile nükleer reaksiyonu sonucu sentezlenenen elementin günümüzde yalnızca bir izotopu bulunmaktadır. Kararsız Og-294 izotopunun yarılanma ömrü 0,89 milisaniyedir.
Ununoktiyum Sembolü
Periyodik tabloda “Og” sembolüyle temsil edilir. Oganessonun canlılar üzerinde bilinen bir biyolojik rolü bulunmuyor. Radyoaktifliği sebebiyle toksik olabileceği tahmin edilmektedir.
Ununoktiyum Periyodik Tablodaki Yeri
Periyodik tablonun 7. periyodunun 18. grubunda yer alan elementin atom numarası 118'dir.
Ununoktiyum Kullanım Alanlar
Şu anda araştırma amacıyla kullanılması dışında herhangi bir kullanımı veya uygulaması bulunmamaktadır.
Ununoktiyum Özellikleri