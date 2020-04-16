Nilgün Belgün

Adalı arkadaşım Fedon’la... Büyükada'da bir gün bir an... Ne güzel günlerimiz oldu. Yaşarken hiç kıymetini bilemediğimiz, gözümüzden kaçan ne anlar ne anılar...

Şimdi hepsini anıyorum bir bir. Kim bilir, bir daha ne zaman birbirimize sarılacağız ya da hep mesafeli davranacağız.... En kötüsü de bu belirsizlik duygusu.

Benim hayatımın hiçbir döneminde sevmediğim bu belirsizlik duygusudur. Onun içindir ki, kararlarım hep nettir benim. Ya siyahtır ya beyazdır. Grilerim yoktur. Ama şimdi her şey gri. 'tbt'