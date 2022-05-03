KENAN DOĞULU

Kırgınlıklarımızı unuttuğumuz, küstüklerimizle barıştığımız, paylaşmayı hatırladığımız, sımsıkı sarıldığımız, hep bir arada olduğumuz, sevgi, umut ve mutluluk dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle...