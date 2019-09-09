Ünlülerin okul heyecanı

GUPSE ÖZAY

Bugün okulun ilk günüymüş. Ben de dedim velilere bir şeyler yazayım. Gittim üşenmedim birinci sınıf fotoğrafımı buldum falan. Neyse, ben ilk gün sınıfa girmeyip saatlerce okul bahçesinde ağladım. Sonra annem benle girdi sınıfa. Orda da gidecek diye bir tur daha ağladım. Sonra öğretmen bizi dışarı çıkardı ben bahçede tekrar deliler gibi ağlamak... Neyse ertesi gün yine aynı.. Yani ben okuldan çok korktum, çekindim, ağladım. Demem o ki çocuklarınız bugün korktuysa üzülmeyin, bakın ilerde benim gibi mükemmel bir.... Şaka şaka yani biraz önce okul önünden geçerken panik bir anne gördüm diye yazdım. Sıkıntı yok! Bütün öğrencilere iyi bir ders yılı dilerim. Çok uzun yazmışım evet.