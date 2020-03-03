Oyuncu, paylaşımının altına şu notu düştü:

Şaşkınım... Okuluma gelip diplomamı aldım bugün. Benim için uzun ve meşakkatli geçen bu yolculuğun her anı dolu dolu geçti. Hem çalıştım hem okudum. Bugüne kadar bir çok projede yer almamı, nice güzel yönetmenlerle çalışıp birçok karaktere hayat vermemi sağladı bu okul.