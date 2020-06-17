HAILEY BIEBER

Hailey Bieber, Elle dergisine verdiği bir röportajda güzellik sırlarını açıklamıştı. 23 yaşındaki model Bond No.9’s West Side adlı parfüme övgüler yağdırmıştı. Parfüm için "Hoşuma gidiyor çünkü hem erkek hem de bir kadın kokusu olduğu için tam anlamıyla kız kokusu gibi değil" demişti.