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        Haberler Magazin Ünlülerin koruması Lee Sansum hayata veda etti - Magazin haberleri

        Ünlülerin koruması Lee Sansum hayata veda etti

        Prenses Diana ve Tom Cruise, Sylvester Stallone ile Nicole Kidman'ın koruması Lee Sansum, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 11:16 Güncelleme: 21.05.2025 - 11:29
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        Ünlülerin koruması hayata veda etti
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        Prenses Diana, 31 Ağustos 1997'de sevgilisi Mohamed Al-Fayed ile birlikte Fransa'nın başkenti Paris'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

        İngiltere Kraliyet Ailesi'nin koruma görevlilerinden biri olan Lee Sansum, sonraki yıllarda yazdığı kitabında; "Ben yanında olsaydım, Diana ölmezdi" dedi. Sansum, o gün Prenses Diana'nın yanında olsaydı elim kaza yine de gerçekleşir miydi yoksa gerçekleşmez miydi bilinmez ama gerçek olan Prenses Diana'nın 36 yaşında hayatını kaybetmiş olması.

        Kaza; Paris'teki Pont de l'Alma tünelinde meydana geldi.

        Lee Sansum, uzun yıllar boyunca hem Prenses Diana'nın hem de şu an kral olan Charles'tan olma Prens William ile Prens Harry'nin korumalığını yaptı.

        Lee Sansum, kraliyet ailesinin korumalığından ayrıldıktan sonra kurduğu şirketiyle ünlülerin korumalığını üstlendi. O ünlüler; Sylvester Stallone, Tom Cruise ve Nicole Kidman idi.

        Nicole Kidman

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        Sağlıklı yaşam koçu ve dövüş sanatları eğitmenliği de yapan; karate, jujitsu ve kick-boks dallarında siyah kuşak sahibi Lee Sansum, geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında hayata veda etti.

        Lee Sansum, 1997'de Fransa St Tropez tatilinde de Prenses Diana'nın yanındaydı.

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        #Tom Cruise
        #Nicole Kidman
        #Lee Sansum
        #Prenses Diana

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