DEVRİM YAKUT

Karantina, 1600'lü yıllarda ihtimal bir veba salgını döneminde İtalyanların Venedik kıyısına yanaşan gemileri ve yolcularını 40 gün süreyle açıkta bekletip, (quaranta, 40, quarantana 40 gün demekmiş İtalyancada) sonra şehire kabul ettikleri uygulamadan geliyormuş. 1600'lü yıllar, açıkta bir gemidesiniz ve 40 gün eliniz kolunuz bağlı. Kim bilir neler yaşadı o insanlar? Sağlıklı ve mutlu başladıkları yolculukları kim bilir hangi evrelerden geçti? Ve büyük ihtimalle ölmeyip sağ kalanların hayatları bir daha eskisi gibi olmadı. Sanırım bizde de öyle olacak. Umuyorum bu günleri olabilecek en az kayıp ve zararla atlattığımızda, bizim de hayatlarımız, kesinlikle eskisi gibi olmayacak, olamayacak. O günler geldiğinde, hangi iş, sosyal konum, hangi dil ve dine mensup olursak olalım,hayli yorgun,bir hayli yoksul,olasılıkla gelecek korkusu yüksek ve ürkek çıkacağız sokağa. Ve en büyük hayalim; ne yaşadığımızı ve neden yaşadığımızı idrak etmiş olarak sokağa çıkmamız.

Venedik açıklarında 40 günü geçirdikten sonra karaya ayak basanlar ilk ne yapmışlardır bilmiyorum ama ben o gün, sabahın erkeninde, önüme çıkan ilk ağaca uzun uzun sarılıp, uzun uzun özür dileyeceğim ondan. Hem kendim, hem de tüm dünya adına. Onun o kim bilir kaç yıl, kaç mevsim, kaç ölüm, kaç yeniden doğuş, kaç fırtına kaç kavurucu sıcak gördüğü halde dimdik ve sevgi dolu kalabilmiş olmasına hayran olup sırtımı vereceğim o bilge gövdesine. Biliyorum o beni çoktan affetmiş sadece sevgide titreşen yapraklarıyla şahane bir senfoni dinletecek bana. Sonra o güvenli dallara yuvasını yapıp, yumurtalarının üzerinde sabır ve sevgiyle bekleyen kuzgunla göz göze geleceğiz. İlkin tedirgin olacak benden. Bense, senfoninin şahaneliğini hiç incitmeden ‘Korkma' diyeceğim ona. ‘Sakın korkma. Biz artık eski biz değiliz. Senin yavruların benim yavrularım. Senin bin bir emek yaptığın yuvanı, doğacak yavrularını korumak boynumuzun borcu. Dikkatlice gözlerime bakacak benden emin olmak için. Emin olduktan sonra, usulca süzülüp yanıma gelecek. 'Hani bir süre önce kaçak bir gemiden salıverilen kırmızı kuyruk papağanlar vardı ya. Hani sen her sabah bizim onları kovaladığımızı düşünüp üzülüyordun. Yanılıyordun. Pek çoğunuz yanıldınız. Evet ilk zamanlar öyleydi. Yabancı muamelesi yaptık,aramıza almadık alamadık ama inan çok kısa sürdü. Çünkü biz ezelden beri biliriz bir arada yaşamayı. Birbirimizi anladık, kabul ettik, yer açtık. Senin gördüğün sırada ise sadece eğleniyorduk. Siz de öyle yapın. Bu yerkürede herkese yer ve yiyecek var. Bencillik etmediğiniz sürece. Seni tekrar gördüğüme sevindim' diyecek ve henüz doğmamış yavrularını koruma nöbetine geri dönecek. Birkaç martı dönüp selam verecek, bir arı omzuma konacak, uzaktan bir bülbül çok neşeli bir türküye başlayacak. Ve ben sırtımı bilge bir ağacın güvenli gövdesine dayamanın saadetiyle gözlerimi kapatıp, giderek güçlenen senfoninin mucizesine bırakacağım kendimi. Ve şükranla bu kez de hayata teşekkür edeceğim. Bana yaşattığı her şey ve hepsi için...