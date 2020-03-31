31 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
HÜLYA KOÇYİĞİT
İlk olarak torunlarıma ve Gülşahım'a sıkı sıkı sarılacağım, doya doya hasret gidereceğim. Elbette onları bana bağışlayan Allah'ıma şükredeceğim. Değerini çok daha iyi anladığımız bu dönemin ardından belki her gün özgürlüğüm, sağlığım için şükredeceğim. İlk yapacağım şeyler arasında da karantina döneminde canı pahasına halkın sağlığı, güvenliği, ihtiyaçları için çalışanlara minnettarlığımı gücümün yettiği kadar her zaman göstereceğim. Pandemi sürecinden sonra tüm bu yaşadığımız farkındalıkların unutulmaması için elimden geleni yapıp, çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer alacağım.
MERYEM UZERLİ
Açıkçası karantina döneminden sonra ilk olarak ne yapacağımı tam olarak bilemiyorum. Çünkü şu an hâlâ salgının başlangıcındayız sanki ve yolumuz uzun... İnşallah doğru değildir bu hissim ve bir an önce her şey yeniden normalleşir. Şu sıralar en büyük düşüncem ve duam, insanların sağlığı. Dua ediyorum, daha fazla insan hastalanıp, ölmesin diye...
Kendimi ilerisi için zorladığımda da, aklıma gelen ilk şey annemin ve babamın yanına koşmak ve sonrasında sanırım spor yapmak olacak. Çünkü şu an 24 saat kızım Lara ile evdeyim. Ve neredeyse 24 saat yemek yiyip, hiç hareket etmiyorum! Ama hiç önemli değil, hâlâ hamilelik döneminden kıyafetlerim var, onları giyerim kilo aldığımda (gülüyor)... Dediğim gibi şu an önceliğimiz sağlık; o olsun yeter... Herkes için dua ediyorum, lütfen herkes evde kalsın, sevgiler...
GONCA VUSLATERİ
ilk olarak Maçka Parkı'na gidip ağaçlar arasında meditasyon yaparım.
Karaköy'den Balat'a yürürüm
Arkadaşlarımla sarılarak kahkaha atmacalı sohbetlere dönerim
Koşarak dönerim bu duygulara...
YAĞMUR TANRISEVSİN
Karantina dönemi bittikten sonra ilk olarak Mersin'e gitmeyi ve ailemle, sevdiklerimle vakit geçirmeyi istiyorum. Uzun aile sofralarında herkesle sarıla sarıla, kucaklaşa kucaklaşa sohbet edeceğim. Sonraki hedefim İstanbul'u bir başından öteki başına kadar nefes ala ala dolaşmak... Bu sefer, diğerlerinden daha farklı ama. Ağacına, kedisine, sokağına, caddesine baka baka. Yaşadığımız bu kentin kıymetini daha fazla bilerek... Boğaz'ın kenarında vakit geçireceğim.
Bütün arkadaşlarımı dışarıya davet edeceğim, onlarla hep dışarıda buluşacağım. Bir de özellikle iki şey yapmak istiyorum; birincisi atölyemin bulunduğu Karanfilköy'deki komşularımla, sevdiklerimle, arkadaşlarımla atölyenin bahçesinde büyük bir sofra hazırlayıp onlarla vakit geçirmek, ikincisi de bir hastaneye gidip oradaki sağlık çalışanlarının iyi vakit geçireceği bir ortam hazırlayıp, onlara tek tek sarılıp, gönülden teşekkür etmek.
Bugünlerde her şeyin kıymetini daha fazla öğreniyoruz. Çünkü olanın olmayanla paylaştığı, birilerinin bizim için fedakârca mücadele ettiği, hepimizin daha fazla kendi içindeki insana odaklandığı bir dönemden geçiyoruz.
DENİZ BARUT
Koronadan sonra tam olarak güven sağlandığı andan itibaren kendimi sokaklara atacağım, deniz kenarına, doğaya... Ailemle, dostlarımla önce uzun uzun sarılarak güzel sohbetler, kalabalık sofralar hayalindeyim. Vapura binmeyi, sahilde yürümeyi ve sinemaya gitmeyi çok özledim.
Güzel günler gelecek biliyorum.
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