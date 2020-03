FADİK SEVİN ATASOY

Belki size tuhaf gelecek ama benim hayatımda fazla bir değişiklik olmayacak. Bunu biliyorum çünkü ben zaten böyle yaşıyordum. Yine her sabah korona günlerinde de devam ettiğim gibi günüme meditasyon ve duayla başlayacağım. Yine egzersiz ya da yoga yapıp sonra işlerimin başına geçeceğim. Karantinadayken bile kendime bir yol bulup ulaşabildim insanlara... 2014'te yazdığım 'Fadik ve Kırmızı Bavul', 'hayat bir bavula sığar' diyor ve bunu savunuyordu. Şimdi yaşamı evlerine sığdırmaya çalışanlara sesleniyor kitabım. Her gece yarısı uyku sorunu yaşayanlara ya da çocukluğunda büyüklerinden masal dinleme şansını yakalayamayanlara, bu zorlu günlerde bir nebze merhem olsun arzusu ile canlı olarak okuyorum kitabımı. Ve bu gönüllü tavır, arkası yarın gibi her gece devam ettiği için sadık bir dinleyici kitlesi oluşturdu. Kimileri 'haydi son 3 dakika geçmiyor zaman, bekliyoruz sizi haydi' diye yorumlar atıyorlar, heyecanla karşılıklı dakikaları sayıyor ve buluşmayı bekliyoruz her gece yarısı. Bu yüzden biliyorum ilk sosyalleşme hakkımız geri geldiğinde 'Fadik ve Kırmızı Bavul'u her gece dinleyenlerle buluşacağım bir gün yapacağım.

Dilerim son sayfaya denk gelirde, açık havada ya da bir deniz kenarında okurum onlara kitabın son cümlesini. Çünkü söz verdim onlara. Dolayısıyla karantina bitince bu defa da 'Muse (Bir Esin Perisi)' tiyatro oyunumla buluşmaya devam etmeyi arzuluyorum. Yine seyircimle, önceden belirlenmiş olan uluslararası turne programına başlamayı dört gözle bekliyorum. Kısacası seyirciyle buluşmaya ve işimi yapmaya devam edeceğim. Tek arzum; insanı ve ötesini anlatmaya, paylaşmaya, ömrüm el verdiğince yüreklere dokunmaya devam edebilmek. Bugün nasıl yaşıyorsam yarın da aynı şekilde yaşamaya ve şükretmeye devam edeceğim. Bu da bana yetiyor zaten:)