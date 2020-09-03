Yıldırımlar, 1988 yılında çekilen bir kareyi yayınlayarak altına şu notu düştü:

Nesrin Kadıoğlu arkadaşım bana bir sürpriz yaptı bu fotoğraf ile. Siz de olmayan bir fotoğrafınızla karşılaşmak gerçekten keyifli...

İstanbul Şehir Tiyatroları'nda rol aldığım ilk oyun olan Aristofanes'in Kuşları'nı unutmam mümkün değil tabii... Ne de güzel müzikleri vardı.