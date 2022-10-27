Ünlülerin çocuklarıyla keyifli anları

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BERGÜZAR KOREL

Kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren Bergüzar Korel, geçtiğimiz yıl kasım ayında üçüncü çocuğu Leyla'yı kucağına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Zaman zaman annelik deneyimlerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Korel, bebeğiyle eğlenceli anlarını yayınladı. Meslektaşlarının aksine kızının yüzünü göstermeyi tercih etmeyen oyuncunun anne-kız videosu, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Bergüzar Korel'in Ali ve Han adında iki çocuğu daha bulunuyor.

FULYA ZENGİNER

2019'da grafik tasarımcısı Küntay Tarık Evren ile evlenen oyuncu Fulya Zenginer, beş ay önce oğlu Milan'ı kucağına almıştı. İlk kez anne olma sevincini yaşayan Zenginer, bebeğinin saçlarını ilk kez kestirdiği anlarda çekilen videoyu takipçileriyle paylaştı.

ÇAĞLA ŞIKEL

Manken Çağla Şıkel, 2008-2015 yılları arasında evli kaldığı Emre Altuğ'dan dünyaya gelen çocukları Uzay ve Kuzey ile eğlenceli anlarını "Biraz da serserilik" notuyla yayınladı.