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        Haberler Magazin Ünlülerin berberi Şükrü Dudu'ya tıraş olan Volkan Konak'tan Sinan Engin Esprisi geldi

        Ünlülerin berberi Şükrü Dudu'ya tıraş olan Volkan Konak'tan Sinan Engin esprisi geldi

        Ünlülerin berberi Şükrü Dudu'nun yılbaşı öncesi konuğu Karadeniz türkülerinin ünlü ismi Volkan Konak oldu. Dudu'nun "Senin fıkralara gülüyoruz biz, geçen Sinan Engin'le röportaj yaptık onun da güldürmeyen fıkraları var?" demesi üzerine Konak 'Sen Sinan'ın neyini tıraş ettin yahu' diye cevap vermesi sohbete damgasını vurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 21:17 Güncelleme: 01.01.2024 - 21:33
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        Volkan Konak'tan Sinan Engin esprisi
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        Ünlülerin berberi Şükrü Dudu'nun geçtiğimiz günlerde konuğu Karadeniz şarkılarını kendine has yorumuyla seslendiren Volkan Konak oldu. Dudu ile Konak'ın arasında gerçekleşen sohbet renkli bir diyaloğa sahne oldu.

        İşte o diyalog:

        İSMAİL DUDU: Kendini komik buluyor musun? En komik yanın neresi?

        VOLKAN KONAK: İnsanları güldürürüm ve hazır cevabımdır.

        DUDU: Abi senin fıkralara gülüyoruz, geçen hafta Sinan Engin'le röportaj yaptık, onun da güldürmeyen fıkraları var.

        "SİNAN ENGİN NEYİNİ TRAŞ ETTİN YAHU!"

        KONAK: Soğuk fıkralar, o da lâzım olsun. Ama biz güldürenden yanayız. Sen Sinan'ın neyini tıraş ettin yahu?

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        DUDU: Sakalını...

        KONAK: Sinan Engin de hemşerimizdir. Seyrediyorum spor programlarını, aklı başında yorumcu, konusuna hakim.

        DUDU: 2024'te neyi öneriyorsun bizlere?

        KONAK: 2024'de şunu öneriyorum dostlarıma; sevgiye inansınlar, annesine babasına inansın. Öğretmenine, kadına, bilim ve sanata kıymet versin. Spor da olmalı ama sanat ve bilim kanattır, toplumu uçurur. Senin kanatın olur kullanamazsın, tavuk olursun. Bilim ve sanatta uçmuş isen hür bir kuş olursun, çok yükseklere çıkarsın. O yüzden mutlu olmak istiyorsa insan hobisi olsun. Ama halk dansı, ama resim, ama enstrüman. Zor günlerden geçiyoruz. İnsanların yolda yürümesi değişti. Sevgisizlik bir taraftan, bir taraftan şiddet. İnsanlarımızı edebiyatla yumuşatmak isterim. Sevgiyi ihmal etmesinler. Sevgisizlik bir taraftan, şiddet. O yüzden insanlarımızı edebiyatla yumuşatmak isterim. Şiir masumdur.

        NAZIM HİKMET'İN ŞİİRİNİ OKUDU

        Volkan Konak söyleşinin sonunda Nazım Hikmet'in 'Tahir ile Zühre Meselesi' adlı şiirini okudu:

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        Tahir olmak da ayıp değil Zühre olmak da

        Hatta aşk yüzünden ölmek de ayıp değil.

        Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekte,

        Yani yürekte. Yürekte.

        Seversin dünyayı doludizgin

        Ama o bunun farkında değildir

        Ayrılmak istemezsin ondan

        Ama o senden ayrılacak

        Yani sen elmayı seviyorsun diye

        Elmanın seni sevmesi şart mı?

        Tahiri Zühre sevmeseydi

        Yahut hiç sevmeseydi

        Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden

        Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da;

        Hatta aşk yüzünden ölmek de ayıp değil.

        Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekte

        Yani yürekte gülüm, yürekte...

        "ANNE İLE BAĞIN ASLA KOPMUYOR"

        Kadın kutsal bir varlıktır. Annelerimizin karnında bir bağla bağlanıyoruz, besleniyoruz. Geri kalan ne varsa anne besleniyor, anne besleniyor. Doğsan dahi, 50-60 yaşında olsan o bağ asla kopmuyor. Ben 'kadınım' dediğim zaman size yemin ediyorum bir ceylan sürüsünün dereye su içmeye gittiğini görüyorum.

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        #volkan konak
        #Şükrü Dudu
        #haberler

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