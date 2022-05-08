MELEK BAYKAL

Tüm anneler çok özeldir kuşkusuz... Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et bana desen, tabi kii 'Anne' derdim. Bu yıl ilk defa Anneler Günü'nde anacığımın yanında olamıyorum. Başta annem olmak üzere, tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Hepiniz çok değerlisiniz çünkü annesiniz...

Dünyaya getirdiğiniz ve emek verip büyüttüğünüz her çocuğun size sorumluluğu ve borcu var. Analarımızın kalbini kırmayalım lütfen... Unutmayalım ki annemiz bir tane ve bizi doğuran anaya bir kez daha sahip olma şansımız yok. Onların sağlığında değerini bilelim. Bilmem anlatabildim mi... Bu dünyadan göçüp giden analarımıza da rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah.