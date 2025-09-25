Habertürk
        Haberler Objektife Takılanlar Ünlüleri buluşturan etkinlik

        Ünlüleri buluşturan etkinlik

        Burcu Esmersoy, Aslı Tandoğan, Ece Sükan, Didem Balçın, İlker Ayrık, Allan Hakko ve Pelin Uluksar gibi ünlü isimler, Contemporary İstanbul 20'nci edisyonunda bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 08:55 Güncelleme: 25.09.2025 - 08:55
        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; çağdaş sanat tutkunlarını ağırlayan Contemporary İstanbul, 20'nci edisyonuyla sanat severleri ağırlamaya devam ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Burcu Esmersoy, Aslı Tandoğan, Ece Sükan, Didem Balçın, İlker Ayrık, Allan Hakko, Pelin Uluksar, Çiğdem Kamer, Alara Koçibey, Edvina Sponza, Merve Mermer, Fettah Tamince, Neslihan Sabancı, Necmettin Eliyeşil - Maria Eliyeşil, Emel Ayaydın, Ceyda Düvenci ve Yasemin Miras gibi isimler, DG Art Gallery & Projects'ın eserlerini inceledi.

        Allan Hakko ve sevgilisi Pelin Uluksar
        Allan Hakko ve sevgilisi Pelin Uluksar

        "TÜRK SANATÇILARIN ESERLERİNİ TOPLAMAYA ÇALIŞIYORUM"

        Sanat eserlerine olan ilgisiyle bilinen Burcu Esmersoy; "Yakından takip ediyorum. Her sene gelmeye çalışıyorum. Koleksiyoner sayılırım. Elimden geldiğince özellikle Türk sanatçıların eserlerini toplamaya çalışıyorum. Gözüme güzel gelen, içime güzel hisler veren her şeyi toplamaya çalışıyorum" diye konuştu.

        Burcu Esmersoy
        Burcu Esmersoy
        Burcu Esmersoy gazetecilerin, "Birçok isim yatırım amaçlı alıyor. Siz de yatırım yapmak için mi alıyorsunuz?" sorusuna; "Alıp - satmak değil. Bende asılı durumda... Asamadığım zaman arkadaşlarıma veriyorum, onların evinde görüyorum" yanıtını verdi.

        AŞK SORULARI YANITSIZ

        Spor tutkunu olduğunu söyleyen Ece Sükan da "Milli takım maçlarını yakından takip ettim. Bu sene finallerde kaybettik ama önümüzdeki senelerde kazanacağımızı umuyorum" dedi. Öte yandan adı Kerim Sabancı ile anılan Ece Sükan, haklarında çıkan aşk iddialarının sorulması üzerine "Görüşürüz" yanıtını vermekle yetindi.

        Ece Sükan
        Ece Sükan
