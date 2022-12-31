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Ünlülerden yeni yıl paylaşımları

Televizyon ve müzik dünyasının ünlü simaları, 2022’yi geride bırakıp 2023'e girerken yeni yıl için dileklerini paylaştı

Giriş: 31.12.2022 - 20:19 | Güncelleme: ABONE OL
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  • ENGİN ALTAN DÜZYATAN

    Herkese sevdikleriyle, sağlıklı, mutlu, hayallerinden en az birini gerçekleştirebildiği bir yıl dilerim…

  • ONUR BULDU

    Buldu ailesi mutlu yıllar diler.

  • MUSTAFA SANDAL

    Hayata hep aşkla, sevgiyle, umut ve heyecanla bakmanız dileğiyle. Tıpkı bizim gibi :) Mutlu seneler, sizi çok seviyoruz.

  • ÜMİT ERDİM

    Erdim ailesi mutlu yıllar diler.

  • ÖZGE GÜREL

    Ne güzeldin 2022 teşekkür ederim. Hepimiz için umutla, sağlıkla, aşkla gel 2023. Mutlu seneler.

  • TOLGAHAN SAYIŞMAN

    2022 yılına çok teşekkür ederim. Çok güzel çok özel anlar ve anılarla beraber bana hayatın tüm acımasız yanlarını gösterdiği, eş dost çevre adı altında yanımda gibi gözüken kalabalığın içinde kimlerin gerçekten dost olduğunu, kimlerin maddi manevi değerler anlamında 3 kuruş fazlası için insanlıktan çıkabildiğini, kimlerin yarınlara atılacak emin adımlarda yanımda olması ve kimlerin yargılarını karartan korku bulutlarını dağıtmam gerektiğini bana öğrettiği için çok teşekkür ederim. Evet kısacası 2023 benim için yeni bir doğum günü; beni tanıyan ya da tanıdığını düşünen herkes için biraz süpriz dolu bir başlangıç. İyi niyetini kaybetmemiş tüm insanların yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım. Mutlu yıllar.

  • SERTAB ERENER

    Bugün, büyük olasılıkla bu yazıyı uzun bulup bir iki satırını okuyup sonra da okumaktan vazgeçecek bir çoğunuz.. Birbirimize sabrımızı tükettiğimiz gibi dikkatimizi de kaybettik her şeye karşı..
    Mesela artık şarkıların giriş bölümleri kalmadı farkında mısınız?
    Şimdi hemen ‘sadede gelelim’ çağındayız . “Ah ah eskiden her şey daha iyiydi” diyenlerden asla değilim.
    Sadece introsuz müziklerin dinlenmesi sanatsal bir çıktının sonucu olsaydı buna dertlenmezdim.
    Ama değil!!
    Nefes alıp verirken her şeye karşı, sabırsız, özensiz dikkatsizleşmemiz sonucu olduğu için dertliyim..
    Sabrın içinde sevgi de saklıysa o zaman sevgimizi de mi kaybettik biz? Nasır mı tuttu vicdanımız..
    Bütün bir yıl boyunca şiddeti, savaşı, çocuk, kadın, hayvan haklarını ormanları okyanusları konuşmadık mı?
    Bugün bir yılın daha son günü..
    Saniyelere saatlere günlere aylara yıllara böldüğümüz ‘ZAMAN’ aslında bizim uydurduğumuz bir şey değil mi?
    Bu hayatta öğrendiğim tek şey her şeyin gelip geçici olduğu.. Güç, para, ün, iktidar, hepsi………
    Sadece bulmamız gereken ne biliyor musunuz? ‘Vicdan’ ve ‘sevgi’
    İyi Seneler…

  • SERKAN ÇAYOĞLU

    Yeni yıl mutluluk, sağlık ve huzur getirsin. 2023'te güzel anılar diliyorum.

  • GÜZİDE DURAN

    Herkese mutlu, sağlıklı ve huzurlu yıl diliyoruz. Güzel haberler alacağımız ve bereketin bol olacağı yıl olsun.

  • NUR FETTAHOĞLU

    Kattığın, aldığın, yok saydığın, var ettiğin zaman zaman gözyaşılı çokça kahkahalı sayısız duygu seliyle birlikte uğurluyoruz…. Aşkla huzurla Hoş gel 2023….
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  • EDİZ HUN

    Sevgili eşim Berna ile 50. yılımız. Herkese nasip olmasını diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun.

  • TUĞÇE ÖZBUDAK

    Bolluk bereket dolu bir yıl diliyorum.

  • YASEMİN ŞEFKATLİ

    2023 aşkla gel.

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