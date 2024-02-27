Ünlülerden Tolga Savacı'ya veda
Usta oyuncu Tolga Savacı, ABD'de geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayata veda etti. Savacı'nın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu. Ünlüler, Tolga Savacı'ya sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarla veda etti...
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Filmsan Vakfı: Türk sinemasının önemli oyuncularından Tolga Savacı’ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
Oyuncu Sendikası: Meslektaşımız Tolga Savacı hayatını kaybetti. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun.
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Filiz Akın: Nermin Bezmen'in eşi Sibel Savacı'nın kardeşi Tolga Savacı'yı, güzel bir insanı daha kaybetmişiz... Sevenlerine ve yakınlarına sabır diliyorum.
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Hülya Avşar: Çok üzgünüm.
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Hamdi Alkan: Çok güzel işler yaptık, keyifli anılar biriktirdik seninle.. Ve bir anda kahredici haberin geldi.. Canım kardeşim Tolga, huzur içinde uyu.
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Süha Uygur: Tolga Savacı… Dünya beyefendisi bir insanı kaybettik… Ailesine ve tüm sevenlerine sonsuz sabır diliyorum… Cennet mekânın olsun...
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Semiha Yankı: Işıklarda uyu.
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Ayşegül Aldinç: Ah canım, güzel adam. Ruhun şâd olsun. Huzur içinde uyu. Ne zarifti. Ne kibardı. Birlikte 'Yeşil Bir Dünya' filminde oynamıştık. Eşi Nermin Bezmen'e, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar dilerim.
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Itır Esen: Çok üzgünüm... Ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Devrin daim olsun Tolga Savacı.
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Melek Baykal: Çok üzüldüm... Ailesine ve eşine sabırlar diliyorum. Nurlarda uyu güzel insan. Mekânın cennet olsun
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Selen Görgüzel: Tolga Savacı hayatını kaybetmiş... Çok üzüldüm Allah Rahmet eylesin ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.
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Zafer Algöz: Tolga Savacı'yı kaybettik... Sevenlerinin başısağ olsun. Allah rahmet eylesin.
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Soner Arıca: Mankenliğe başladığım yılların başında tanıdım, birlikte iki - üç projede çalıştık. Onunla ilgili kesinlikle çok iyi izler var aklımda... Çok erken bir veda bu... Çok hüzün verici... Üzgünüm.
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Cem Davran: Çok üzücü bir haber... Uzun yıllar önce bir filminde sesi olmuştum, çok gençtik... Hayat çok acayip, huzur içinde uyusun.
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Yeşim Salkım: Çok üzgünüm... Güzel ve kibar bir adam daha gitti hem de çok erken... Sevgili Sibel Savcı ve eşine Nermin Bezmen başsağlığı diliyorum ve tabii ki evlatlarına ve sevenlerine... Çok gençti daha...
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Temel Gürsu: Bir çok filmde birlikte çalıştığım can kardeşim Tolga Savcı'nın vefatını üzüntüyle öğrendim. Yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekânın cennet, ruhun şad olsun canım kardeşim.
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Yalçın Dümer: Canım Tolga'cığım, arkadaşım... Şaka mı bu? Çok üzgünüm çok...
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Serpil Çakmaklı: Yine çok sevdiğim meslektaşım, arkadaşım, güzel insan Tolga Savacı'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Tüm güzel insanlar teker teker aramızdan ayrılıyor. İnsan hayatı her an, her saniye değişken bir yol... Acı sürprizlerle son bulurken her zaman ölümün varlığını unutuyor aklımıza dahi getirmiyoruz. Acılı ailesine kız kardeşleri canım Sibal Savacı, Zeynep Savacı eşi Nermin Bezmen'e sabırlar diliyorum o kadar zorki insanın yakınlarını kaybetmesi... Yaşayan herkes bu acıyı anlayabilir. Mekânın cennet olsun boncuk gözlüm, huzurla uyu... 3 film çektik seninle çok güzel anılar biriktirdik. Bir gün dahi kimseyi kırmadın, incitmedin güle güle...
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Banu Alkan: 'Seviyorum' filminden görüntüler... Nurlar içinde uyu... Sinemanın büyük kaybı... Acımız çok büyük...
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Hande Ataizi