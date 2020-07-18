GÜLBEN ERGEN

Eşi, benzeri olmayan canım Seyfi Dursunoğlu... Kelimeler o kadar yetersiz ki... Yeri doldurulamayacak, taklitleri hep aslını yaşatacak gerçek bir yıldız. Bu ülkede en zoru başaran, her seferinde ayakta alkışlanan, bir doğaçlama profesörü, emekçi, canım büyüğüm, değerli hocam benim...