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        Haberler Magazin Ünlülerden kar pozları - Magazin haberleri

        Ünlülerden kar pozları

        İstanbul'daki kar yağışı, günlerdir etkisini sürdürüyor. Ünlü isimler de çektikleri kar manzaralı fotoğrafları, sosyal medya hesaplarından paylaşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 15:35 Güncelleme: 22.02.2025 - 16:35
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        • 1

          İBRAHİM BÜYÜKAK

          Market alışverişine çıktım.

        • 2

          ATA DEMİRER

        • 3

          NEBAHAT ÇEHRE

          Kar, bizi çocuklaştırdı.

        • 4

          BENSU SORAL

        • 5

          CEMRE BAYSEL

          Karın tadını yine İzmirliler çıkardı.

        • 6

          HAZAL SUBAŞI

        • 7

          ATİYE

        • 8

          HANDE SORAL

          Buraya daha bugün yağdı. Kar storylerimiz ancak geliyor.

        • 9

          Ünlü isimler, geçtiğimiz günlerde de kar fotoğrafları paylaşmıştı...

          GUPSE ÖZAY

        • 10

          BADE İŞÇİL

        • 11

          YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY

        • 12

          CANSEL ELÇİN

        • 13

          ERKAN PETEKKAYA

        • 14

          ZEYNEP TUĞÇE BAYAT

        • 15

          TÜRKAN ŞORAY

        • 16

          ARAS BULUT İYNEMLİ

        • 17

          DEMET ÖZDEMİR

        • 18

          FAHRİYE EVCEN

        • 19

          GÜLŞEN BUBİKOĞLU

        • 20

          DİLAN ÇİÇEK DENİZ

        • 21

          NAZAN ŞORAY

        BURÇLAR

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        Koç
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        Boğa
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