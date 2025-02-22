Ünlülerden kar pozları
İstanbul'daki kar yağışı, günlerdir etkisini sürdürüyor. Ünlü isimler de çektikleri kar manzaralı fotoğrafları, sosyal medya hesaplarından paylaşıyor
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İBRAHİM BÜYÜKAK
Market alışverişine çıktım.
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ATA DEMİRER
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NEBAHAT ÇEHRE
Kar, bizi çocuklaştırdı.
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BENSU SORAL
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CEMRE BAYSEL
Karın tadını yine İzmirliler çıkardı.
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HAZAL SUBAŞI
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ATİYE
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HANDE SORAL
Buraya daha bugün yağdı. Kar storylerimiz ancak geliyor.
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Ünlü isimler, geçtiğimiz günlerde de kar fotoğrafları paylaşmıştı...
GUPSE ÖZAY
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BADE İŞÇİL
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YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY
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CANSEL ELÇİN
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- 13
ERKAN PETEKKAYA
- 14
ZEYNEP TUĞÇE BAYAT
- 15
TÜRKAN ŞORAY
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- 16
ARAS BULUT İYNEMLİ
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DEMET ÖZDEMİR
- 18
FAHRİYE EVCEN
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- 19
GÜLŞEN BUBİKOĞLU
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DİLAN ÇİÇEK DENİZ
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NAZAN ŞORAY
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