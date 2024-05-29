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        Haberler Magazin Ünlülerden Filistin mesajları: İsrail'e büyük tepki

        Ünlülerden Filistin mesajları: İsrail'e büyük tepki

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 200 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in bu saldırısı da öncekiler gibi dünyada tepkiyle karşılanırken, ünlü isimler de sessiz kalmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 10:39 Güncelleme: 29.05.2024 - 10:47
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        • 1

          İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıların durdurulması kararına karşın saldırılarını sürdürüyor. İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde bulunan çadır kampa düzenlediği hava saldırısında en 200 Filistinli hayatını kaybetti.

        • 2

          Dünyada her geçen gün İsrail'e tepkiler artarken, ünlü isimler de yaşanan drama kayıtsız kalmıyor. Pek çok ünlü isim tepkisini sosyal medya sayfasında paylaştı.

        • 3

          TARKAN: Filistin’de tüm dünyanın gözü önünde devam eden katliamların engellenemiyor olmasını aklım almıyor. İşlenen bu insanlık suçunun durdurulamıyor olmasına inanamıyorum. Durdurulsun bu zulüm! Yeter artık! #RafahOnFire

        • 4

          MUSTAFA SANDAL: Refah'ta Filistinli sığınmacıların kaldığı çadır kampına saldırıp insanlık suçlarına yenilerini ekleyen İsrail'i ve başındaki katili kınıyorum! Çocuklar, masumlar ölüyor. Dünya maalesef sessiz! "Acı duyabiliyorsan, canlısın. Başkalarının acısını duyabiliyorsan, insansın!" #RafahOnFire

        • 5

          GÜLŞEN: Filistin'de yıllardır yaşanan, dün gece Rafah'ı kül eden bu katliama tanıklık etmekten bir insan olarak utanıyorum.

        • 6

          HAYKO CEPKİN: Halen devam eden katliamlara koskoca dünyada birleşip bir 'dur' diyecek, ya da ulan bir tane bile gerçekten samimi yaptırım yapabilecek kimse yok mu? Bu ne nalet bir yaşam formuymuşsun sen be insanoğlu çocuğu.

        • 7

          SONER OLGUN: Kör dünya! Hâlâ mı görmüyorsun?

        • 8

          AYNUR AYDIN: Şu insanların sesi olalım. Herkes tepkisini dile getirsin lütfen. Aylardır açlıkla bu zulüme maruz kalıyorlar yüreğimiz kaldırmıyor.

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